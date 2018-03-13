Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что в парламенте предлагают объявить бесполетной зоной воздушное пространство над Сирией в связи с имеющейся информацией о планируемом США ракетно-бомбовом ударе по правительственным кварталам Дамаска, сообщает "Интерфакс".
"Нам в этой ситуации необходимо готовиться к отражению нападения и защите — объявить бесполетной зоной все воздушное пространство над Сирией и сбивать все, что там будет летать и сделать об этом заявление", — пояснил Шерин.
Он считает, что "Америка не может отдать Сирию, так как это станет показателем отсутствия у нее возможности единолично властвовать на земле".
"И вот они идут по одной простой схеме, и это какое-то средневековье — отравления, яды, хлор, химикаты, химические атаки — то есть это дешевые трюки. Взяли камеру, позвали "Белые каски", кого-то пооткачивали, написали, что это химическая атака Асада, можно бомбить", — отметил Шерин.
Ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на селекторном совещании в Москве заявил о наличии достоверной информации о подготовке боевиками в Восточной Гуте провокации с использованием химоружия: "У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения".
По словам Герасимова, США планируют обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия: "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".
Как отметил начальник Генштаба, в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. "В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — сказал он.
Комментарии
Эти клоуны точно втянут в войну с Америкой.
Чем отразят? Запретом Колы или Макдональдса?
Поскольку по военной части Россия с Западом состязаться не может (несмотря на мультики), то ответ будет, как всегда, ассиметричный.
Что-нибудь запретить россиянам. Лишить их чего-нибудь.
Чтобы граждане еще больше сплотились вокруг вождя.
смелое заявление - теперь или в загс или милицию
БЛЕФ ... такие заявления должен делать президент, как Верховный Главнокомандующий, а не начальник Генерального штаба ВС РФ. Но президент как обычно ни при чем. Не будет же он каждого начальника генштаба контролировать?
"Формулировка "...в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим..." оставляет широкое поле для толкования. Вплоть до того, что эта угроза при бомбардировках может и не возникнуть. А потому никаких мер противодействия можно будет не принимать.
Но звучит грозно, этого не отнять." (с)
Бедный Воронеж :\
Госдума готовится отражать предполагаемую атаку США на столицу Сирии
450 ничегонеделателей в камуфляже, разгрузках и полной выкладке. За такое зрелище можно и на год без 4% надбавки к зарплате остаться.
Лишь бы ассиметрично не ответили по Воронежу.