Команда российских спортсменов, выступающая на Паралимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом, поднялась на вторую строчку в неформальном медальном зачете. В четвертый день атлеты завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

13 марта Марта Зайнулина и Ирина Гуляева заняли второе и третье место в биатлонной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В горнолыжной суперкомбинации среди лиц с нарушением зрения бронзу завоевал Валерий Редкозубов.

Накануне, золото и серебро выиграли Екатерина Румянцева и Анна Миленина, выступающие "стоя" среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата — они отличились в биатлонной гонке на 10 километров. На аналогичной дистанции среди атлетов с нарушением зрения "серебро" команде принесла Михалина Лысова.

Золото также взял Александр Бугаев в горнолыжной суперкомбинации среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего на счету россиян на Паралимпиаде в Пхёнчхане 13 наград: пять медалей высшего достоинства, столько же серебряных медалей и три бронзовых. Первое место в зачете удерживает сборная США, у которой 17 медалей: по шесть золотых и серебряных, а также пять бронзовых. Замыкает тройку Украина, которой пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград.