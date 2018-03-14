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Премьер Великобритании потребовала от России объяснить отравление Скрипаля

, ИА "Амител"
Тереза Мэй отметила, что против экс-полковника ГРУ применили вещество, разработанное в России

Фото: news-front.info

Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте во вторник, 13 марта, заявила о "весьма вероятной" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые в начале прошлой недели были доставлены в больницу в Солсбери, и потребовала от Москвы объяснений. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что против бывшего полковника ГРУ и его дочери применили разработанное в РФ вещество. "Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — отметила политик. Премьер подчеркнула, что данные основаны на позитивной реакции проб.

Мэй отметила, что отравление Скрипаля является либо прямым действием России против Великобритании, либо российские власти "утратили контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустили его попадание в чужие руки".

Премьер заявила, что Россия должна дать подробные объяснения ситуации до вечера 13 марта, пригрозив "более серьезными мерами", чем раньше.

Агентство отмечает, что заявление Мэй прокомментировали в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление Мэй "цирковым шоу", подчеркнув, что это является "очередной информационно-политической компанией, основанной на провокации".

В заявлении российского министерства иностранных дел также сказано, что обвинения в адрес Москвы связаны с предстоящим ЧМ по футболу, а их целью является "подрыв доверия к РФ как к хозяйке спортивного мероприятия".

"Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", — заявили в министерстве.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что слова Мэй нельзя воспринимать всерьез.

"Она уже запуталась в формулировках из-за своего желания посильней погрозить России. Международное право не может признавать объяснения по лживым обвинениям как повод для применения силы, это грустно и смешно", — отметил сенатор.

По словам ветерана спецслужб, сенатора Игоря Морозова, Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы, что подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия.

Первый замглавы международного комитета, генерал ФСБ Владимир Джабаров предположил, что провокацию с отравлением Скрипаля могли совершить спецслужбы Великобритании или третьих стран с целью обвинить и очернить Россию. Он также назвал полной глупостью обвинение в инциденте РФ, которая сама выдала экс-офицера Британии.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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14.03.2018 09:30
iOne

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