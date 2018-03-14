Фото: Geometria.ru

Первая четвертьфинальная игра нового сезона региональной лиги "КВН-Алтай" состоится 24 марта в Барнауле в ДК "Сибэнергомаш". Начало в 18.00.

В этом году лигу ждет серьезная "перезагрузка". Известно, что в конце прошлого года завершили выступление сразу несколько известных барнаульских коллективов, включая" "Бархат", "Невпопад". Действующие чемпионы — ветераны из коллектива "Взрывая время из Бийска — не пошли в сезон и сосредоточатся на выступлении в более престижных играх. Тем не менее в этом сезоне будет очень много новых команд, которые уже успели удивить барнаульцев на недавнем фестивале 23 февраля.

В первом четвертьфинале за выход в следующую стадию сразятся команды сборная НГУ "Ещё раз" и "Слуги Народа" СИУ РАНХиГС из Новосибирска, "Погналити" из Бийск, "Твердятич Пихто" Горно-Алтайск, а также "Первый космонавт" и "Вот так встреча" из Барнаула.

В этом сезоне неожиданно вернулись в КВН чемпионы лиги #КВНАЛТАЙ 2015 года – команда КВН "Первый космонавт". По словам ребят, они решили в последний раз испытать удачу, написать свои лучшие шутки и успешно выступить на международном фестивале "КиВиН" в Сочи, чтобы в одной из телевизионных лиг КВН на Первом канале снова играла команда из Алтайского края.

В этом году команды поборются за главный приз сезона – поездку на Юбилейный Международный фестиваль команд КВН в Сочи "КиВиН-2019", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.

Напомним, что по итогам фестиваля в сезон прошли 12 команд. Первые полуфиналисты определятся уже 24 марта, в 18-00, в ДК "Сибэнергомаш".

Билеты можно легко найти на сайте: http://barnaul.kassy.ru/event/2649/order/, во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей всего за 150 / 200 рублей. Подробности смотрите в группе "#КВНАЛТАЙ" в "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay.