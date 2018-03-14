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Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, настаивающей на предоставлении ключей для расшифровки сообщений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката и юриста общественной организации "Роскомсвобода" Саркиса Дарбиняна.

Он уточнил, что коллективный иск подан от имени 35 пользователей мессенджера. "Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование", — цитирует агентство слова Дарбиняна.

Отмечается, что истцы активно пользуются сервисом как для общения с родными и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности. В исковом заявлении сказано, что действия ФСБ ставят безопасность коммуникаций в целом и создают угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальным данным всех юзеров Telegram.

По мнению Дарбиняна, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, которые гарантирует Конституция РФ, и статья 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.