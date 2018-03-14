Фото: chinacommodityfair.ru
Пользователи мессенджера Telegram подали коллективный иск в Мещанский суд Москвы с просьбой признать незаконными действия ФСБ, настаивающей на предоставлении ключей для расшифровки сообщений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката и юриста общественной организации "Роскомсвобода" Саркиса Дарбиняна.
Он уточнил, что коллективный иск подан от имени 35 пользователей мессенджера. "Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование", — цитирует агентство слова Дарбиняна.
Отмечается, что истцы активно пользуются сервисом как для общения с родными и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности. В исковом заявлении сказано, что действия ФСБ ставят безопасность коммуникаций в целом и создают угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальным данным всех юзеров Telegram.
По мнению Дарбиняна, действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, которые гарантирует Конституция РФ, и статья 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Комментарии
предлагаю Роскомсвободе почитать американский закон SOPA.
а потом его обжаловать в американском суде.
хачик возмутился
вот лично мне пофиг абсолютно, даже если фсб прочитает мою переписку с любовником.. а вот если в этом телеграмме будут всякие террористы-извращенцы тусить, потому что кому то там не нравится чтоб их переписки читали, мне точно не пофиг!
14.03.2018 10:43
Геноцид Эклеров
вот когда роскомсвобода будет жить на территории америки она обязательно прочтёт SOPA
у наших спецслужб слишком много никак не подконтрольных возможностей нарушать права граждан которые они с успехом используют в основном для личного обогащения
Добропорядочным гражданам нечего скрывать от ФСБ. Личная информация граждан их волнует только по ходу служебной деятельности, а служебной информацией, из которой можно извлечь личную выгоду, сотрудники ФСБ никогда не воспользуются в силу своей патологической честности и неподкупности.
14.03.2018 10:50
месный
почему-то у других мессенджеров, несравнимо более популярных в России, нежели дуровский Телеграмм, например Вотсапп или Вайбер, таких проблем с ФСБ нет.
месный, ты подумай почему)
может потому, что Паша проигрывает им конкурентную борьбу, а хочет хайпануть на якобэ своем свободолюбии?
вот лично у тебя много проблем было с ФСБ и вообще российским законом из-за того, что ты топишь за Навального и ненавидишь Путина и пишешь об этом на страницах СМИ АМИК?
они, проблемы, вообще были?)))
14.03.2018 10:50
месный
Если бы сотрудники нарушали права граждан для личного обогащения, то много таких сотрудников были бы довольно успешны в финансовом плане и занимали бы ключевые посты в различных коммерческих структурах. Но такую картину мы видим только после их ухода со службы. Значит их служебная деятельность тут не причем.
14.03.2018 11:03
Геноцид Эклеров
А у деловых возможно из-за нескольких лишних слов в вайбере они уже бизнес отжали.
14.03.2018 11:10
- гость -
хорошая шутка)
14.03.2018 10:49
- гость -
Буквально пару дней назад была статья про экс-полковника ФСБ Василия Гамаюнова.
http://www.amic.ru/news/408886/
И вовсе не похвальная статья была.
14.03.2018 11:13
Геноцид Эклеров
Почему шутка?
14.03.2018 11:14
- гость -
И что? Разве эта птица с помощью чтения мессенджеров себе организацию заимела? Думается, что он просто человек верный пивовару и поэтому его звезды так сложились.
пойду в телеграмме с подругой попереписываюсь про то, что я с ней вечером делать буду. пусть читают и возбуждаются.
14.03.2018 11:14
- гость -
а какая связь между исполнением Телеграммом требований российского законодательства и проверками хозяйствующего субъекта, инициированными обращениями должностных лиц его конкурента? причем обращения эти были в официальном порядке зафиксированы.
14.03.2018 11:16
- гость -
потому что всерьез подобный детский лепет не произносят)
По большому счету что это за информация, которую непонятные граждане хотят скрыть от органов Государственной безопасности. Само по себе это действие вызывает очень негативные помыслы.
Хотя конечно органы были не безупречны все эти годы и их добронамеренность еще надо доказать.
А мне почему-то кажется что патологическое стремление к "свободе" и нытьё по поводу нарушения прав является признаком глубочайшего комплекса неполноценности. Одни и те же люди верещат что государство не борется с терроризмом и воют о нарушении гражданских прав когда нужно пройти через рамку металлоискателя.
14.03.2018 11:23
Геноцид Эклеров
Вы, похоже, с органами тесно связаны.
вот, просто почитайте к чему приводят эти Комсвободы:
Многочисленные блокировки аккаунтов в соцсетях из-за обсуждений насилия и суицида побудили подростков уйти на другие площадки. Об этом сообщает портал BuzzFeed.
Издание обнаружило, что в сети набирает популярность приложение Vent, изначально предназначенное для людей, испытывающих социальные и психологические проблемы. Там, судя по обсуждениям, они могут «выпустить пар».
«Мне нравится Vent, потому что там можно выбрать эмоцию для каждого поста. Чувствую себя… галактически», — сообщил один из новых юзеров. «Если кто-то из вас, ребята, сталкивается с проблемами с психикой или хочет выговорится, но чувствует, что это слишком личное для Twitter, вы должны загрузить приложение Vent», — рекламирует сервис другой пользователь.
14.03.2018 11:50
- гость -
со своими органами я связан теснее некуда)
ФСБ пусть работает, а не переписки читает. Как раньше КГБ без чтения мессенджеров справлялась? А то у них наркоту и взрывчатку террористы спокойно перевозят, пока они переписки читают.
Центнеры кокаина подбрасывают нашим дипломатам и перевозят спецбортами. А ФСБ не в курсе, они другим заняты, следят за Навальным и его командой, уничтожают законную агитацию. Нет доверия опричникам.
14.03.2018 12:11
Павсекакий
всю чушь в одну кучу собрал)
про кокаин:
1) кокаин обнаружен не в посольстве, а в хозпристройке к школе посольства
2) чемоданы были обнаружены послом, после чего последовало обращение в аргентинскую полицию, и изъятие кокаина. в 2016 году еще.
3) кокаин был заменен на муку в рамках спецоперации служб Аргентины и России
4) в Россию привезли не кокаин, а муку, а когда люди пришли забирать груз, то их арестовали.
то есть по факту: никаким спецбортом наркотики в Россию НЕ перевозили; ФСБ было в курсе собственной спецоперации в сотрудничестве с аргентинской полицией; законной агитации у Навального быть не может, так как он НЕ кандидат...
по вашей логике выходит, что и ФБР, ЦРУ, АНБ, МИ-6 и прочие спецслужбы мира - все не работают)