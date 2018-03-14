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Умер легендарный британский физик Стивен Хокинг

, ИА "Амител"
Всемирно известный ученый ушел из жизни в возрасте 76 лет

Фото: naked-science.ru

Ученый с мировым именем, британский физик-теоретик Стивен Хокинг ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает BBC, ссылаясь на представителя семьи именитого научного деятеля.

Легендарный Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Он являлся автором огромного числа научных работ.

Этот ученый большую часть жизни страдал тяжелым недугом и передвигался в инвалидной коляске. Но все это не мешало ему вести активнейшую социальную жизнь, принимать участие в семинарах, делиться своими идеями и быть одним из самых известных популяризаторов науки на нашей планете.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.03.2018 11:33
guest365

Жаль. Но, видимо, теперь-то он узнает, как устроена вселенная...

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14.03.2018 11:50
- гость -

Нет.
Он был атеистом и убедительно доказывал что для создания вселенной в боге не было никакой необходимости.

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