14 марта, исполняется 290 лет со дня рождения инженера и изобретателя Ивана Ивановича Ползунова (1728-1766), – создателя первой универсальной паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя.

4 мая 1961 года тогда еще Алтайскому политехническому институту (ныне Алтайскому государственному техническому университету) было присвоено имя Ивана Ползунова. Этой высокой чести вуз был удостоен за успешное развитие учебно-производственной базы, подготовку научно-педагогических кадров и качественную организацию учебно-воспитательного процесса. В этом же году руководство вуза учредило для лучших студентов стипендию имени И.И. Ползунова. В 1980 году на площадке, у входа в главный корпус университета, Ивану Ползунову был сооружен памятник.

Юбилейному дню рождения Ивана Ползунова студенты Алтайского государственного технического университета посвятили бал, названный в его честь. Театрализованное представление, в котором приняли участие около 600 студентов Алтайского государственного технического университета, состоялось вчера, 13 марта.

"Приветствую вас, студенты-политехники, отрадно видеть мне столь представительную ассамблею. Вы родились в стране с богатой историей. И только тот, кто знает и почитает традиции, сможет сделать правильный выбор в настоящем и внести свой вклад в приумножение государства российского. Цените свою страну и она оценит вас. Виват, политехники, и да начнется Ползуновский бал," — поприветствовал собравшихся Иван Ползунов в исполнении шоумена Александра Федорова

Ректор АлтГТУ Андрей Марков назвал имена лучших студентов факультетов и институтов вуза по итогам 2017 года: