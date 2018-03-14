Фото: Екатерина Смолихин/Amic.ru

Задние детского технопарка "Кванториум 22" 13 марта торжественно открыли в Барнауле. Долгое время объект по адресу Папаницев, 113, за школой №122, считался недостроенным, там собирались создать чудо-дом, где должны были установить ветряной двигатель и солнечные батареи. В итоге спустя много лет там решили разместить детский технопарк. На достройку объекта из краевого бюджета было выделено около 80 миллионов рублей. Оснащение площадки обошлось в 80,5 миллионов рублей, это в том числе 56 миллионов федеральных средств.

На входе в технопарк гостей встречал персонаж франшизы "Трансформеры" Майкла Бэя "Бамбалби", танцевавшего с детьми хороводы. Автобот активно махал руками высоким гостям и танцевал под зажигательную музыку. Внутри помещения губернатора Алтайского края Александра Карлина приветствовал специальный "робокотик", который был разработан одним кванторианцем — именно так принято называть посетителей технопарка. Он передал губернатору Алтайского края специальный код, после введения которого Александр Карлин "активировал" здание технопарка "Кванториум.22".

Всего в новом здании смогут заниматься около тысячи будущих юных ученых. Они будут работать по направлениям "Биоквантум", "Аэроквантум", "Робоквантум", "Геоквантум", "IT-квантум", "VR/AR-квантум" (виртуальной и дополнительной реальности), "Хай-тек".

В ходе экскурсии первые посетители здания смогли ознакомиться с проектами и достижениями юных кванторианцев. Воспитанники детского технопарка в течение года неоднократно становились призерами и победителями всероссийских конкурсов и олимпиад естественнонаучной и инженерно-технической направленности. Уже сегодня многие ребята побеждают на различных всероссийских олимпиадах. Во время презентации объекта, к слову, двое школьников показали представителям властей свой вариант реновации барнаульской "Спички". В секции VR/AR губернатору вновь показали, что такое виртуальная реальность. Совсем недавно глава региона вместе с депутатом Госдумы Александром Карелиным совершили виртуальный полет на самолете в летной школе.

Александр Карлин осмотрел все четыре этажа нового технопарка. На одном из этажей ему с помощью специально разработанного механизма предложили поднять тяжелый вес. Губернатор доверил миссию по поднятию тяжести министру образования Александру Жидких, который сходу поднял 16-килограммовую гирю, подвешенную на веревке, одной рукой.

В конце экскурсии Александр Карлин поздравил всех с появлением в Алтайском крае — кванторианцев.

"Я поздравляю вас с новосельем, с получением такого замечательного дома — места, где вы сможете творить, познавать, проникать в самые глубины современной науки и техники. Желаю вам и вашим наставникам успехов. Уверен, что эффекты от этой площадки распространятся на всю территорию края. Будем приглашать сюда и ребят из других городов и сельских территорий, чтобы и они приобщались к этому достоянию. В Алтайском крае живут в мире, дружбе и согласии представители 140 наций и народностей. Сегодня у нас появилось новое, пока еще малознакомое племя, имя которому — кванторианцы", — обратился к детям Александр Карлин.

Заместитель генерального директора Федерального государственного автономного учреждения "Фонд новых форм развития образования" — Федерального оператора сети детских технопарков Антон Тимкин сообщил, что в новом здании будет сделано немало открытий. Уже сегодня барнаульские ребята разрабатывают несколько проектов, которые в перспективе могут получить одобрение на самом высоком уровне.



