Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Алтайском крае ведут поиски 35-летнего бийчанина Алексея Винакова, местонахождение которого не известно со 2 марта.
В ориентировке, распространенной пабликом "Лиза Алерт" подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в соседних регионах.
Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза карие, щетина.
Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.
Был одет: черная шапка-ушанка, черный пуховик с капюшоном, черные штаны, черные ботинки.
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