Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры в Алтайском крае ведут поиски 35-летнего бийчанина Алексея Винакова, местонахождение которого не известно со 2 марта.

В ориентировке, распространенной пабликом "Лиза Алерт" подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в соседних регионах.

Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, волосы короткие темные, глаза карие, щетина.

Особые приметы: отсутствует верхний передний зуб.

Был одет: черная шапка-ушанка, черный пуховик с капюшоном, черные штаны, черные ботинки.