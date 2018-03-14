Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура Алтайского края организовала проверку по сообщению СМИ о продаже на Avito дикого охотничьего животного – волчицы.

Напомним, как сообщал портал Amic.ru на сайте бесплатных объявлений разместили объявление о продаже волчицы, привезенной из тайги еще щенком. Отмечается, что хищнику три года, она дружелюбная, игривая, понимает команды.

Однако согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи на их добычу.

"Статьей 49 названного закона закреплено, что содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии разрешений", — сообщает ведомство.

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края разрешений на содержание данной волчицы не выдавалось.

Результаты надзорных мероприятий также находятся на контроле прокуратуры края.