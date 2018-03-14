Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Громкая история о тяжелой травме, которую получил мужчина в Барнауле в результате обрушения на него штукатурного слоя дома в центре города, продолжается в судах.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, надзорное ведомство пытается в судебном порядке взыскать в пользу горожанина 1 миллион рублей.

Напомним, чудовищный инцидент случился весной 2016 года, когда мужчине, проходившему мимо дома №130 по проспекту Социалистическому на голову рухнул фрагмент штукатурного слоя. Пострадавший получил тяжелейшую травму.

"Длительное время, предшествующее обрушению штукатурного слоя, управление многоквартирным жилым домом по вышеуказанному адресу осуществляло ООО, которое своевременно не обследовало кровлю и фасад на предмет отслоения штукатурки, в результате чего произошло падение части штукатурного слоя, и проходящим мимо дома человеком были получены телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью", — отмечают в надзорном ведомстве.

Также в прокуратуре подчеркивают, что управляющая компания не оплатила лечение пострадавшего, не возместила моральный вред.

В этой связи прокурором района в Железнодорожный районный суд Барнаула направлено исковое заявление о взыскании с недобросовестной управляющей компании одного миллиона рублей в пользу потерпевшего.

Проблема заключается в том, что управляющая компания фактически деятельность по управлению многоквартирными домами не осуществляет, новая управляющая организация – ООО "Прогресс Плюс" в данный момент предостережена о недопустимости нарушения закона при обслуживании многоквартирного дома.