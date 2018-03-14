Фото: Сибирское полпредство

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял участие в работе круглого стола "Медиа-стратегия Сибири: власть, СМИ, образование", который прошёл на площадке Национального исследовательского Томского государственного университета. В его рамках он предложил создать бренд Сибири для привлечения туристов и увеличения числа людей, которые хотели бы жить в регионе.

"Сибирь обладает огромным потенциалом, не воспользоваться им, не раскрыть его — это на сегодняшний день неправильно. Сегодня обобщенного бренда Сибири нет, и его надо создавать. Нужно показать Сибирь саму по себе, не акцентируя внимания на том, что здесь хорошо, а что плохо", — приводит пресс-служба полпредства слова Сергея Меняйло.

По мнению экспертов, в настоящее время Сибирь нуждается в устойчивом положительном бренде, как в важном инструменте для раскрытия человеческого, экономического и туристического потенциала территории. При этом рассказывать об уникальных особенностях регионов округа нужно как жителям Сибири, так и жителям других регионов России, представителям зарубежных стран.

Представители СМИ, присутствовавшие на круглом столе, согласились с инициативой полпреда, однако отметили сложность предстоящей задачи. Меняйло предложил продолжить обсуждение инициатив в новом масштабе — на медиафоруме, который решено было провести в ТГУ в октябре 2018 года, и который будет посвящен этим вопросам.

Раннее врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, выступая на форуме "Социально-экономическое партнерство-2018", предложил объединить Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк в единую экономическую зону.