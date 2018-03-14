Фото: vladtime.ru

Сильнейшая с начала 2018 года магнитная буря ждет жителей Земли в среду, 14 марта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подчеркивается, что последствия бури почувствуют даже, казалось бы, не метеозависимые люди. Также подчеркивается, что специалисты прогнозируют экстремально опасный уровень вспышки, которая произойдет в этот день на Солнце.

В результате почти все земляне испытают головную боль, слабость, перепады артериального давления. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от активного отдыха и спорта в этот момент.

Подчеркивается, что энергетический заряд от вспышки может также вывести из строя электроприборы и систему GPS.

Также сообщается, что завтра светило может нанести еще один аналогичный удар.