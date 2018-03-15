Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Реконструкция "Старого базара" идет полным ходом в Барнауле. Сейчас здесь ведутся работы по укреплению несущих конструкций и демонтажу старого остекления.

Напомним, здание ремонтирует строительная компания "Сибирия", которая решила сохранить его первоначальный облик. На первом этаже комплекса планируют разместить кафе и рестораны. Второй этаж будут развивать в качестве рынка. У здания создадут большой паркинг.

Как ведутся работы по преображению рынка, смотрите в нашем фотоотчете.