Фото: Amic.ru

В Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщает корреспондент портала Amic.ru с места происшествия.

ДТП произошло на остановке Мастерские в сторону центра города. В автобус маршрута №20 врезалась иномарка, осуществлявшая движение по встречной полосе.

На месте ДТП стоит карета скорой помощи, также автомобили полиции и спецтранспорт МЧС.

Как сообщил сотрудник МЧС, пострадавшие среди пассажиров автобуса отсутствуют. Он также отметил, что, по предварительным данным, водителю иномарки стало плохо во время движения, вероятно, случился приступ, с ним работают медики.

Пассажиров пересадили в другой автобус, сообщает корреспондент портала.