В Киргизии сотрудников правоохранительных органов и судебной системы обяжут отчитываться о всех покупках дороже 300 долларов, пишет РБК.

Это предусмотрено законопроектом, разрабатываемым по поручению правительства, заявил на пресс-конференции в Бишкеке секретарь Совета безопасности республики Дамир Сагынбаев. Запись его выступления опубликовало "АКИ TV".

Для покупок на сумму более 20 тысяч сомов (около 300 долларов) нужно будет заполнять справку и "передавать ее в кадровую службу для приобщения к личному делу".

В законопроект также войдет норма, согласно которой "сотрудникам правоохранительных, надзорных и судебных органов, а также членам их семей запрещено приобретать какое-либо имущество в безналичной форме на сумму до 100 тысяч сомов (1470 долларов)".

Зарплаты судей, милиционеров и прокуроров станут полностью безналичными.

Наказание для коррупционеров предусматривает реальные сроки заключения и конфискацию имущества, нажитого в течение нахождения на занимаемой должности в системе правоохранительных, надзорных или судебных органов, рассказал Сагынбаев.