В России произрастает более 350 видов инвазивных растений — к такому выводу пришла международная группа ученых, занимавшаяся обработкой данных о видовом разнообразии сорняков, растущих в стране, сообщает "Умная страна".

Эксперты установили, что большая часть сорняков растет в центральной части России — в этом регионе можно встретить более 270 видов инвазивных растений. Остальные произрастают в Сибири и на Дальнем Востоке.

Причем в каждом регионе можно встретить порядка 30 видов сорняков. Больше всего их в Калужской области.

Самые распространенные инвазивные виды в России — борщевик Сосновского, золотарник канадский, недотрога (несколько видов), эхиноцистис, элодея канадская.

По данным биологов, активному распространению сорняков способствуют российские климатические условия и отсутствие паразитов. Разрастаясь, инвазивные растения вытесняют все прочие и, таким образом, негативно влияют на местную экосистему.