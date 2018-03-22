Жизнь в большом городе – это муравейник из стекла и бетона, в котором люди часто лишены радости созерцания естественной красоты природы. Почувствовать пальцами прохладу речной воды, ощутить запах полевых трав или провести рукой по теплому стволу дерева… Без такой своеобразной терапии человеку сложнее восстанавливать баланс сил в современном мире. Чтобы хоть как-то восполнить этот пробел, люди стараются обустроить свой быт вещами из натуральных материалов. И одна из последних тенденций в производстве такой мебели, которую, кстати, не так давно научились воплощать и в Барнауле, – использование эпоксидных смол.

Эпоксидная смола – материал, который способен образовывать полимерные соединения с поистине уникальными свойствами. Сегодня такие смолы нашли применение в самых разных областях – от авиастроения и производства бронежилетов и до изготовления бижутерии. Многие из нас наверняка слышали и про наливные полы – благодаря этой технике получается бесшовное покрытие, которое может эффектно имитировать дно океана или любой другой рисунок.

Застывая, полимер на основе эпоксидной смолы становится высокопрочным материалом – прозрачным, как слеза, или окрашенным в любой цвет — по желанию автора. Не удивительно, что его использование при производстве мебели было лишь вопросом времени. Чаще всего в этой технологии используется древесина. При этом то, что раньше считалось ее недостатком, теперь становиться достоинством. Древесная текстура, шероховатости, сколы и трещины — вкрапления смолы буквально позволяют раскрыть "суть вещей" и подобно каплям янтаря на долгие годы консервируют мгновения живой природы. По прихоти мастера погрузить в этот "теплый лед" можно практически все, что угодно — речные камни, мох, ракушки и так далее. В результате любой даже самый рядовой предмет мебели становиться настоящим произведением искусства – симбиозом естественной среды и прогресса.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс изготовления мебели с полимером весьма сложен, поэтому найти такое изделие в продаже не просто. В Барнауле предметы интерьера по новой технологии едва ли не единственная в городе изготавливает компания "Альба". Здесь рассказали о тонкостях этой работы на примере обеденного стола.

Чтобы изготовить такой предмет мебели, для начала выбирается слэб. Это подходящий по размерам и текстуре продольный спил дерева, который станет основой для изделия. Древесина может быть естественно старой, или же состаривание достигается искусственно в мастерской с помощью специальных техник. Материал тщательно обрабатывается и укладывается в форму, а следом наступает самый ответственный и трудоемкий процесс: форму слой за слоем заливают полимером на основе "эпоксидки". Это может быть кристально прозрачный состав, тонированный в необходимый цвет или даже флуоресцентный. Мастер должен следить за толщиной слоя, отсутствием в нем пыли и пузырьков воздуха. Каждый слой сохнет около суток, всего на изготовление одного изделия может уйти до месяца кропотливого труда! На завершающем этапе работ изделие обрабатывается на станках, подгоняется в точный размер, шлифуется и комплектуется необходимыми деталями.

Плавные линии и переходы цвета, натуральные текстуры и зеркальный блеск — такие предметы легко впишутся в любой интерьер и станут его жемчужиной.

Сегодня компания "Альба" изготавливает практически любую мебель и предметы интерьера с полимером. На производстве используются высококачественная древесина и современные материалы, благодаря чему конечный продукт получается долговечным и экологически чистым. Большой опыт и отработанная технология позволяет изготавливать здесь уникальные изделия, в которые буквально вложена сама природа.

Мебельная компания "Альба"

Барнаул, ТЦ Республика, 2 этаж

+7 (3852) 39–01–96

+7–983–100–35–33

+7–960–941–71–93