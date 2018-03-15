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Желтая и синяя разметка добавятся к привычной белой на российских дорогах с 1 июня текущего года. Соответствующий ГОСТ утвердил Росстандарт, пишет "Коммерсант".
Уточняется, что желтым цветом будут обозначаться зоны, где запрещен обгон, а синим — полосы движения на перекрестках и зоны парковок.
Кроме этого, ГОСТ предусматривает введение новых обозначений на асфальте, в том числе стрелки, которые обозначают зону поворота, разметки-"вафельницы" на перекрестках, которые ограничивают зону, куда запрещен въезд во время затора, а также знака станции зарядки электрокаров.
Подчеркивается, что новая разметка может и не появиться в текущем году, не смотря на вступление норм в силу, поскольку ей предстоит пройти все этапы согласования. Наносить ее будут при плановой замене асфальта. Издание подчеркивает, что все старые обозначения все еще остаются допустимыми.
Комментарии
зачем? водителям хватает одного цвета.
А любители придумали себе флаг из семи цветов - им все мало!
желтая разметка и сейчас имеет место быть. правда не для запрета обгона
15.03.2018 09:52
- гость -
плюсану
Они бы сначала дороги нарисовали.
Не важен цвет, когда разметка за зиму сходит вместе с асфальтом
Не важен цвет, когда разметка за зиму сходит вместе с асфальтом
ахахаха
очень оптимистичное заявление.
а ничего, что она через 2 недели после нанесения, дождиком смывается?