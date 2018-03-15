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Землетрясение с показателем магнитуды 3.0 произошло утром в четверг, 15 марта, в Восточном Казахстане недалеко от границы Республики Алтай.

По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие было зарегистрировано в 09:14 по местному времени в 206 километрах к юго-востоку от Усть-Каменогорска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.