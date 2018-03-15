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Ветераны Великой Отечественной войны в Алтайском крае получат жилье до конца 2018 года. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что для реализации этих целей из федерального бюджета поступило 96,22 миллиона рублей. Средства были распределены между семью городами и 30 районами Алтайского края. Уточняется, что жильем будут обеспечены 83 ветерана.
Власти отмечают, что с 2008 года в регионе жилье получили более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
Комментарии
Какой смысл выделять жильё ветеранам? Выделяли бы деньги на аренду, тысяч 20 в месяц. А так, дарится халява внукам бездельникам, которые станут после скорой кончины стариков сдавать эти хаты и жить с ренты.
Если власти не смогли обеспечить достойные условия жизни защитникам, то пусть этим воспользуются их дети и внуки, за которых они, собственно, и воевали.