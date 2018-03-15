Четверг, 15 Март, 12:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 70,53
458493
-2°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Алтайский край продолжит программу переселения из ветхого жилья в 2018 году

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
На эти цели из бюджета региона и местных бюджетов выделяется 437 млн рублей, федеральная программа возобновится с 2019 года

Фото: zanostroy.ru

Алтайский край в 2018 году продолжит программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что на федеральном уровне аналогичная программа "поставлена на паузу" до 1 января 2019 года, регион будет самостоятельно финансировать данное направление. Всего из краевого и муниципального бюджета на эти цели в 2018 году будет выделено 437 млн рублей.

12 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о внесении изменений в региональную программу "Об обеспечении жильем на 2014-2020 годы". Документ дополнен новым разделом — "Переселение граждан из аварийного и ветхого фонда на 2018-2019 годы".

Отметим, что в прошлом году Алтайский край в полном объеме, уложившись в отведенный срок, завершил реализацию госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о тех домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

Всего за период с 2009 по 2017 годы в Алтайском крае на переселение жителей было потрачено около 7 млрд рублей. Из этой суммы примерно 5 млрд было направлено Фондом содействия реформирования ЖКХ, по 1 млрд — из краевого и местных бюджетов. В 30 муниципалитетах расселено 802 МКД, новое жилье получили около 18 тысяч человек.

Отметим, что в новые списки домов, подлежащих расселению, в крае вошли 396 МКД (по состоянию на 1 января 2018 года). В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.

К слову, в бюджете края на 2018 год предусмотрены средства на предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья. Общий объем дотаций составляет 437 млн рублей, из них 294 млн выделяет край, еще 143 млн — местные бюджеты. В случае с крупными населенными пунктами софинансирование будет идти по схеме 50 × 50. Это касается только Барнаула, так как в расчет брался показатель численности населения — более 500 тысяч человек. Небольшие населенные пункты добавят из своего бюджета по 10%.

В программу на 2018 год вошли Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби, Горняк, Змеиногорск, Мамонтовский, Павловский, Первомайский и Третьяковский районы. Часть из этих муниципалитетов благодаря участию в программе должны полностью закрыть вопрос с аварийным фондом. Всего до 31 декабря 2019 года в крае планируется расселить 282 жилых помещения в 33 аварийных МКД. Всего в них в настоящее время проживает 519 человек.

Что касается Барнаула, то в настоящее время в краевом центре насчитывается 200 домов, подлежащих сносу. В них проживают примерно 2 тысячи семей. Общая сумма затрат на полное решение этой проблемы — 4 млрд рублей.

Добавим, размер ассигнований на 2019 год на данную программу в крае будет не меньшим, чем указанные выше цифры на текущий календарный период. Для сравнения, ранее в рамках действующей федеральной программы край ежегодно выделял около 100 млн рублей.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
12:11
Нарушения прав инвалидов нашли в работе парковки у барнаульского вокзала 0
12:04
Житель Алтайского края перевел мошенникам 55 тысяч рублей 0
11:52
Сбежавшую неплательщицу алиментов на Алтае поймали и посадили под стражу 0
11:43
Электроснабжение избирательных участков в Барнауле проверили на надежность 0
11:40
Алтайский край продолжит программу переселения из ветхого жилья в 2018 году 0
11:33
Молодежь Алтая сможет 18 марта сходить в бассейны и спорт-залы бесплатно 0
11:21
Алтайских учителей не лишат дотаций в связи с повышением МРОТ 2
11:14
Более 80 ветеранов Алтайского края получат новое жилье в 2018 году 2
11:02
Землетрясение произошло у границы Алтая утром 15 марта 1
10:50
Итоги выбора объектов благоустройства в Барнаула подведут 20-21 марта 7
10:36
Пассажир ударил ножом в грудь новосибирского таксиста 7
10:24
Конкурс на Amic.ru: найди "собачье" слово и получи билет в театр 0
10:17
СМИ: неизвестный пытался напасть на Ангелу Меркель 3
10:04
Алтайскому музею передали фрагменты сбитого фашистами самолета 0
09:49
Таежная заимка "Лесная сказка" продляет зиму и ждет гостей 0
09:33
Старинный сейф выставили на продажу за 160 тысяч рублей в Барнауле 0
09:27
Покупка жилья в Жилом Комплексе "Марс" стала еще доступнее 0
09:22
Каникулы с пользой: как отправить ребенка в языковой лагерь за рубеж 0
09:14
СМИ: желтая и синяя разметки появятся на российских дорогах 7
09:06
МИД Украины предложил разорвать договор о дружбе с Россией 13
09:00
Как развить свой бизнес 1
08:52
Жириновский довел Собчак до слез на дебатах 30
08:43
Пробки в шесть баллов ждут барнаульцев утром 15 марта 0
08:29
Стало известно, кто потратил больше всего денег на избирательную кампанию 3
08:16
Качественная вода. Как ее получить дома 0
08:06
Вы не поверите, но это вкусно: что можно приготовить без масла в пост 0
08:00
Долгожданное it-событие Барнаула пройдет 5 апреля 0
07:55
"Алгоритм" презентовал новый жилой комплекс "Джаз" в центре Барнаула 4
07:40
Проезд Полюсный, Молодежная, сквер Кузнецова: что выберет Барнаул 18 марта 0
07:34
Жители барнаульского поселка добиваются школьного автобуса через петицию 64
07:21
Ежедневник: чем запомнилось 15 марта 1
07:12
Власти Бийска решили создать агломерацию из пяти районов Алтайского края 0
07:03
Дом с авторскими деревянными изделиями и электрокамином продают в Барнауле 6
06:51
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 12
06:41
Специфические условия: каким будет паводок-2018 на Алтае 0
06:32
"Пьеса окончена": фотопроект о российской молодежи 90-х годов 0
06:23
ЧП с иностранкой в барнаульском вузе привлекло внимание генконсула 8
06:14
Потепление до +4 градусов обещают в Алтайском крае 15 марта 0
06:01
Весеннее обновление: как ремонтируют здание Центрального рынка в Барнауле 0
05:48
Медведев: Россия справилась с последствиями кризиса 10
04:52
Валовое национальное счастье: ВЦИОМ подсчитал счастливых россиян 4
03:54
Расследование о Сечине выпустил ЦУР: "охотились на негров" в Анголе 13
02:53
Зарплаты учителей продолжат расти только при перераспределении бюджета 1
01:04
Ученые выяснили число сорняков, растущих в России 3
00:24
Российские ученые доказали эффективность перца чили при похудении 3
23:50
Судьи и милиционеры Киргизии будут отчитываться о покупках дороже $300 0
23:29
Модель из Швеции с метровыми ногами покорила соцсети 6
23:07
Захарова: Лавров не принимал приглашения посетить Лондон 2
22:49
Оползень убил ругавшую природу женщину 0
22:29
Медведев поручил ускорить законопроект о зарплатах топ-менеджеров 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.