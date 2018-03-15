Алтайский край в 2018 году продолжит программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что на федеральном уровне аналогичная программа "поставлена на паузу" до 1 января 2019 года, регион будет самостоятельно финансировать данное направление. Всего из краевого и муниципального бюджета на эти цели в 2018 году будет выделено 437 млн рублей.

12 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление о внесении изменений в региональную программу "Об обеспечении жильем на 2014-2020 годы". Документ дополнен новым разделом — "Переселение граждан из аварийного и ветхого фонда на 2018-2019 годы".

Отметим, что в прошлом году Алтайский край в полном объеме, уложившись в отведенный срок, завершил реализацию госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Речь идет о тех домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года.

Всего за период с 2009 по 2017 годы в Алтайском крае на переселение жителей было потрачено около 7 млрд рублей. Из этой суммы примерно 5 млрд было направлено Фондом содействия реформирования ЖКХ, по 1 млрд — из краевого и местных бюджетов. В 30 муниципалитетах расселено 802 МКД, новое жилье получили около 18 тысяч человек.

Отметим, что в новые списки домов, подлежащих расселению, в крае вошли 396 МКД (по состоянию на 1 января 2018 года). В расселении нуждаются 10 тысяч жителей региона.

К слову, в бюджете края на 2018 год предусмотрены средства на предоставление субсидий муниципалитетам на реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья. Общий объем дотаций составляет 437 млн рублей, из них 294 млн выделяет край, еще 143 млн — местные бюджеты. В случае с крупными населенными пунктами софинансирование будет идти по схеме 50 × 50. Это касается только Барнаула, так как в расчет брался показатель численности населения — более 500 тысяч человек. Небольшие населенные пункты добавят из своего бюджета по 10%.

В программу на 2018 год вошли Алейск, Барнаул, Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби, Горняк, Змеиногорск, Мамонтовский, Павловский, Первомайский и Третьяковский районы. Часть из этих муниципалитетов благодаря участию в программе должны полностью закрыть вопрос с аварийным фондом. Всего до 31 декабря 2019 года в крае планируется расселить 282 жилых помещения в 33 аварийных МКД. Всего в них в настоящее время проживает 519 человек.

Что касается Барнаула, то в настоящее время в краевом центре насчитывается 200 домов, подлежащих сносу. В них проживают примерно 2 тысячи семей. Общая сумма затрат на полное решение этой проблемы — 4 млрд рублей.

Добавим, размер ассигнований на 2019 год на данную программу в крае будет не меньшим, чем указанные выше цифры на текущий календарный период. Для сравнения, ранее в рамках действующей федеральной программы край ежегодно выделял около 100 млн рублей.