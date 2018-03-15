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Житель Михайловского района Алтайского края стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники украли у него 55 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что 44-летний мужчина разместил в сети объявление о продаже быка. Вскоре ему позвонил "продавец", заявивший, что заинтересован в покупке. Поверивший мошеннику продавец выполнил манипуляции в банкомате и подключил "мобильный банк", а затем с его карты были списаны деньги.

Полицейские установили, что злоумышленники звонили с зарегистрированного в российской столице номера. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.