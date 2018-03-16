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Всемирный день сна отмечается в последнюю пятницу перед днем весеннего равноденствия. В этом году он выпал на 16 марта. Впервые же этот праздник отметили в 2008 году.

Сон — очень важная часть жизни. Недосып также, как и долгий сон, вредны для организма. Продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Женщинам, как отмечают некоторые специалисты, требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны.

У животных немного всё сложнее, каждый вид спит по-своему и в разное время суток. Предлагаем вам в этот день полюбоваться на забавный сон братьев наших меньших.