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Новый вид государственной поддержки скотоводов начал действовать в 2018 году на Алтае, заявил в ходе интернет-форума на официальном сайте региона глава краевого Минсельхоза Александр Чеботаев.
"В этом году в целях наращивания объемов производства говядины в крае в рамках единой субсидии введен новый вид поддержки хозяйствам, занимающимся молочным скотоводством и откормом крупного рогатого скота", — отметил министр.
По его словам, на эти цели планируется направить 90 миллионов рублей средств.
"Прием документов от сельхозтоваропроизводителей начнется уже в марте", — подчеркнул господин Чеботаев.
Комментарии
большинство субсидий получают хозяйства которые по факту существуют только на бумаге.
контроля никакого, хотя бы выезжали и смотрели реально ли ведет деятельность хоз-во