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Новый вид государственной поддержки скотоводов начал действовать в 2018 году на Алтае, заявил в ходе интернет-форума на официальном сайте региона глава краевого Минсельхоза Александр Чеботаев.

"В этом году в целях наращивания объемов производства говядины в крае в рамках единой субсидии введен новый вид поддержки хозяйствам, занимающимся молочным скотоводством и откормом крупного рогатого скота", — отметил министр.

По его словам, на эти цели планируется направить 90 миллионов рублей средств.

"Прием документов от сельхозтоваропроизводителей начнется уже в марте", — подчеркнул господин Чеботаев.