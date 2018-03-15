Фото: пограничное управление ФСБ по Алтайскому краю

Пограничники в Алтайском крае пресекли вывоз из России "автомобиля-двойника", — которую спрятали в кузове грузовой машины.

Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю в пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе был досмотрен грузовик, следовавший из Новосибирска в казахстанский город Семей.

"В кузове был выявлен легковой автомобиль Toyota Caldina с Иркутским регистрационным знаком, скрытый под товарами народного потребления и запчастями. В ходе разбирательства установлено, что выявленный легковой автомобиль является машиной – двойником, то есть кроме абсолютно одинаковой марки и модели, технической характеристики и документов машина имела одинаковые номерные знаки как на агрегатах, так и на кузове, за исключением недостающей одной цифры, что и отличало выявленное транспортное средство от оригинала", — уточняют пограничники.

В итоге машину передали в отдел ГИБДД МО России "Рубцовский" для дальнейшего разбирательства.