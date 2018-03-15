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Выпуск алкоголя прекращает один из крупнейших в России производителей и продавцов водки в лице "Кристалл-Лефортово", в портфеле брендов которого такие наименования, как "Старая Москва", "Путинка" и "Столичная".

По информации "Коммерсанта", один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время.

В качестве причины остановки алкопроизводства называется финансовое положение группы, усугубившееся крахом ее партнера по дистрибуции в лице "Статус-групп", чей долг перед "Кристалл-Лефортово" достиг шести миллиардов рублей.

Директор по маркетингу группы Алла Постнова рассказала, что в ближайшее время будут остановлены "ЛВЗ Кристалл-Лефортово" в Саранске и "СК Родник" в Самаре.

"Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала", — заявила она.

Отмечается также, что в начале года компания закрыла еще один свой завод, расположенный в Курске.