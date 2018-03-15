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Перелеты по маршруту Барнаул — Сургут возобновятся с 3 июня текущего года, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

Рейсы будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр" по воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на двухмоторном турбовинтовом самолете ВС ATR-72 вместимостью до 70 пассажиров.

Вылет из Сургута — 05:40, прилет в Барнаул — 10:10. Вылет из Барнаула — 11:25, прилет в Сургут — 12:10 (время для каждого аэропорта указано местное).

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Минимальная стоимость билета составляет 6 185 рублей в одну сторону.