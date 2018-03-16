Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 140 квадратных метров продают в кирпичной восьмиэтажке на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщается на сайте avito.ru.

Как подчеркивает автор объявления, жилье расположено "в престижном, экологически чистом и тихом районе". Квартира имеет авторский дизайн.

"Вместе с квартирой продается отапливаемая кладовая 20 квадратных метров (в подвале дома) и подземная парковка 15 квадратных метров (входят в стоимость). Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Доступ к микрорайону ограничен, видеокамеры, круглосуточная охрана", — добавляет продавец.

Во дворе — детский городок, фонтан, зеленые насаждения, сосновый лес.