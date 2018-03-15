Франция, Германия, США и Британия назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля, сообщает Sky News со ссылкой на заявление лидеров четырех стран.

"Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства", — говорится в заявлении.

Отмечается, что поведение России является угрозой Франции, Германии, США и Британии: "Это угроза безопасности всем нам".

"Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в документе.

Страны призвали Россию предоставить полный отчет в ОЗХО о программе "Новичок".