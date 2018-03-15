Микеланджело мог нарисовать себя, замаскировав автопортрет в рисунке, изображающем поэтессу Викторию Колонну, с которой художника связывала дружба, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Речь идет о рисованном портрете представительницы интеллектуальной элиты Возрождения, выполненном в 1525 году и хранящемся сейчас в Британском музее в Лондоне. Предполагаемый автопортрет представляет собой очертания фигуры, замаскированной в складках платья женщины в районе живота.

Виктория Колонна изображена по пояс в сидячем положении. Исследователи характеризуют этот элемент как "автограф" мастера, который прибегал и ранее к таким подписям.

Как говорят ученые, дальнейшее изучение рисунка может позволить узнать больше о том, как выглядел Микеланджело в тот период, а также судить о состоянии его здоровья и духа.

Одним из самых известных маскированных автопортретов Микеланджело (1475-1564) считает его размытый лик на содранной коже, которую святой Варфоломей держит в руках в память о его мученической смерти на фреске "Страшный суд" в Сикстинской капелле, выполненной художником в 1537-1541 годах по заказу Папы Римского Павла III.