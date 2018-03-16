Банда бывших полицейских задержана в Москве

В столице задержаны семеро членов организованной преступной группы, пятеро из которых ранее служили в полиции, сообщает РИА Новости.

Бандиты подозреваются в крупном хищении янтаря и получении взятки. Выяснилось, что в 2016 году, запугав столичного бизнесмена уголовным преследованием за нарушение правил работы с драгоценными камнями, сотрудники похитили у него янтарь-сырец на сумму 2 млн рублей.

Во время ложных оперативных действий полицейские забрали 700 тыс. рублей наличными и потребовали еще 1,5 млн за закрытие уголовного дела.

Задержанным предъявлены обвинения, они помещены под стражу,