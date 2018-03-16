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"Крым наш!": четыре года назад на полуострове прошел тот самый референдум

, ИА "Амител"
21 марта Владимир Путин подписал закон о вхождении полуострова в состав России

Фото: ast-news.ru

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе автономии полуострова, на который был также внесен вопрос о присоединении к России.

21 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В начале марта Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регионы в состав РФ.

16 марта прошел общекрымский референдум, на который были вынесены вопросы: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". 97% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вступление в состав России.

18 марта президент России, председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и председатель координационного совета по созданию управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России.

21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора и федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав РФ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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