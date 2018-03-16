Россельхознадзор временно ограничил ввоз египетского картофеля с 16 марта из-за обнаруженных в продукте бактерий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Как уточняют в Россельхознадзоре, в партии картофеля из Египта нашли возбудителей бактериальной гнили. Между тем, запрет ввоза распространяется только на поставки из ряда зон в Египте.
"Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации", — отмечают в ведомстве.
Комментарии
А что у нас с Египтом? Я что-то пропустил?
хорошая картошка у них и по нормальным ценам
Почему мы не можем вырастить своей картошки , почему ???
Да ,наша картошка получается грязней т.к. растёт на чернозёме , а не песке , как в Египте .Но вкус от этого не теряется . Зачем нам Египетская !?
ну неужели и картошки своей мы вырастить не можем ?
В Ярче она продаётся?
можем, только почему то наша картошка получается дороже чем привезенная с Египта
16.03.2018 09:27
- гость -
Может климат не тот? Не подходит для картошки?