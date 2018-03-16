Россельхознадзор временно ограничил ввоз египетского картофеля с 16 марта из-за обнаруженных в продукте бактерий. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняют в Россельхознадзоре, в партии картофеля из Египта нашли возбудителей бактериальной гнили. Между тем, запрет ввоза распространяется только на поставки из ряда зон в Египте.

"Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации", — отмечают в ведомстве.