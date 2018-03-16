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Хоккейный "Алтай" проиграл во втором домашнем матче первого раунда плей-офф "ВХЛ" действующему чемпиону "Ростову" 1-3 и завершил выступление в сезоне. Первый период прошёл под контролем гостей и "Алтаю" не удавалось завладеть преимуществом даже играя в большинстве. В самом начале второй двадцатиминутки "Ростов" вышел вперед. Спустя четыре минуты "Алтай" ответил заброшенной шайбой Ильи Дмитриева – 1-1. Интрига в матче держалась до середины третьего периода. Ростовчане дожали "Алтай" в последней десятиминутке матча, реализовав численное преимущество – 2-1. Итоговый счёт встречи установил Максим Блинов, забросив третью шайбу.

Счёт в серии до трёх побед стал 3-1 в пользу "Ростова". На этом сезон для нашей команды завершён.

Второй год подряд сезон для нашей команды можно считать неудачным. В прошлом году наша команда и вовсе не попала в плей-офф, завершив регулярный турнир на 9-ом месте. В этом сезоне перед руководством "Алтая" вице-премьер алтайского правительства Андрей Щукин ставил задачу побеждать, радовать болельщиков яркой и зрелищной игрой. Однако старт чемпионата сразу не заладился у барнаульского коллектива: поражения шли один за одним. В итоге было принято решение сделать рокировку в тренерском штабе и на место Евгения Бакланова пришел Андрей Соловьев. Также команду покинули несколько легендарных хоккеистов, включая Максима Симоенко, который был несогласен на понижение зарплаты и разорвал контракт с клубом. Во второй половине чемпионата "Алтай" улучшил свои результаты, сумел занять восьмую строчку и вышел в плей-офф. Однако в первом же раунде наткнулся на грозный "Ростов", который за четыре матча решил судьбу этого противостояния.

"Класс есть класс. Все решают удаления, все решает большинство, ошибки, голы. Я вчера сказал, что доволен своей командой. Сейчас могу всем сказать, что команда играла на своем уровне, как могла, цеплялась зубами, но не получилось", — сказал после матча главный тренер "Алтая" Андрей Соловьев.