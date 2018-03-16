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Котенок леопарда подружился с овчаркой в зоопарке Владивостока

, ИА "Амител"
Собака очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу

Фото: pixabay.com

Среднеазиатская овчарка в зоопарке во Владивостоке подружилась с котенком леопарда, которого регулярно выводит на прогулку. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, что в прошлом году руководство зоопарка купило щенка среднеазиатской овчарки, чтобы составить компанию двухмесячной львице по имени Астра. Звери стали друзьями.

Сейчас собака по кличке Эльза взяла под свою опеку маленького котенка леопарда Милашу. Несмотря на свои размеры, овчарка очень аккуратно и бережно выгуливает свою маленькую подружку.

Леопард Милаша рождена в зоопарке "Садгород" от пары леопардов Влада и Алены, выкормлена золотистым ретривером Тэсси. Милаше сейчас 5 месяцев.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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