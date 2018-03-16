Авиакомпания "Победа" подвела итоги аукциона на оказание услуг "по предоставлению интересов, контролю обслуживания пассажиров и наземного обслуживания" своих воздушных судов в международном аэропорту Барнаула.

Лот за стартовую цену — 960 тысяч рублей — забрало ООО "СтандартАэро". Других претендентов не было, следует из материалов сайта Госзакупок. Стоит несколько слов сказать о том, что собой представляет фирма-победитель.

Данное ООО зарегистрировано в 2014 году по адресу: Павловский тракт, 226 (собственно, здание самого Барнаульского аэропорта). Уставный капитал компании составляет 25 тысяч рублей. Основной профиль — вспомогательная деятельность, связанная с космическим и воздушным транспортом. Обращает на себя внимание руководство и учредители данного ООО. Так, директором "СтандартАэро" значится Иван Лапшин. По данным сайта airaltay.ru он является ведущим менеджером отдела маркетинга в АО "Авиапредприятие "Алтай".

Кроме того, г-ну Лапшину принадлежит 20% уставного капитала "СтандартАэро". Такой же долей располагает начальник отдела маркетинга Евгений Колченко. "Контрольный пакет" (60%)— у Сергея Королева, который занимает должность коммерческого директора в АО "Авиапредприятие "Алтай".

Напомним, лоукостер "Победа" намерен наладить авиасообщение между Барнаулом и Москвой. Согласно предварительным планам, рейсы будут выполняться по летнему расписанию, то есть с конца марта по конец октября. Договор с компанией "СтандартАэро" планируется заключить на срок до 31 декабря 2019 года. Максимальная стоимость обслуживания 1 рейса составит 1500 рублей с учетом НДС.

Отметим, после того, как "Победа" начнет перелеты по маршруту Барнаул — Москва, стоимость билетов на этом направлении для жителей региона может существенно снизиться, ориентировочно в 2-3 раза. Рейсы будут осуществляться на Boeing737-800, скорее всего, в ежедневном формате. Пока информации о новом направлении на сайте перевозчика нет.