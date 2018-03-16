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Суд в Барнауле удовлетворил иск о взыскании 55 тысяч рублей компенсации с детского сада за травмирование пятилетней девочки.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в дошкольном учреждении во время организации утренней гимнастики при построении детей в коридоре произошло защемление пальцев левой руки одной из воспитанниц коридорной дверью.

"Сотрудниками дошкольного образовательного учреждения достаточные и необходимые меры по обеспечению безопасности воспитанницы детского сада не были приняты. В результате чего несовершеннолетней был причинен вред здоровью", — констатируют в ведомстве.

В итоге в пользу девочки с детского сада взыскана компенсация морального вреда в размере 55 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.