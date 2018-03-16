Пятница, 16 Март, 13:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 70,52
464606
1°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

В новосибирском магазине "Мария-Ра" жестоко убили бездомную собаку

, ИА "Амител"
Расправу на глазах у посетителей при помощи ножниц учинил один из разнорабочих, занятых в торговой сети

Фото: ok.ru

15 марта вечером в одном из новосибирских магазинов "Мария-Ра" по улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе города убили бездомную собаку, которая увязалась за посетителями в торговый зал. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия пишет портал "НГС.Новости". Смертельные увечья собаке нанёс сотрудник зала — разнорабочий.

По описаниям людей, собака была маленькая по размеру, похожая на пуделя. В магазине в это время находилось много людей — среди посетителей были и дети.

"Зашло два человека — по-моему, цыгане, за ними вот эта собачка увязалась. Она бездомная. За кем зашла — за тем и ходила по магазину. Я уже направилась к выходу из магазина, в дверях услышала очень громкий визг. Смотрю, по коридору бежит эта собака. Она падает возле двери и начинает дёргаться и визжать. Видать, удар был сильный — ей было очень больно. В итоге она падает и на наших глазах умирает. Потом смотрим — а под ней уже лужа крови.

Я возвращаюсь в зал, спрашиваю: кто убил собаку? Все пальцем на него показывают. Он такой: ну вот, что она тут ходит — вдруг картошку понюхает, что, потом её покупать будете? — Да, будем, и что теперь — убивать что ли? Он утверждал, что ударил её мешком с картошкой, но на мешок с картошкой это не похоже. Потом очевидцы говорили, что вроде он с ножницами в руках ходил", — рассказала свидетельница ЧП.

Позднее на место происшествия приезжали сотрудники полиции и вневедомственной охраны. "Охрана смотрела, вроде как, записи видеосъёмки из зала. Они говорят, что он бросил в неё ножницы. Ну, как нужно бросить в животное ножницы, чтобы оно погибло за считанные секунды? Потом он прятался в подсобке и не выходил. Полиция его допрашивала, объяснение с него взяли. Он ещё подписывать не хотел", — добавил очевидец произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили случившееся: "Предварительно материалы собрали, процессуальное решение пока не принято".

Региональный директор новосибирского филиала торговой сети "Мария-Ра" Алексей Половников пообещал прокомментировать ситуацию позднее.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

16.03.2018 12:18
Геноцид Эклеров

судить душегуба

1  0
16.03.2018 12:18
Житель

Господи. Уроды. уроды.. У нас люди-то бесправны, а животные-то наши и вовсе... Просто не хочется жить

0  0
16.03.2018 12:20
- гость -

Разнорабочий молодец.
Возмущенному посетителю - дай бог встретиться со стаей бездомных собак.

0  0
16.03.2018 12:24
Vanadiy2014

Какая жалость бедная собачка

0  0
16.03.2018 12:25
- гость -

хоть и против бездомных животных. но это уже перебор.....

0  0
16.03.2018 12:29
- гость -

16.03.2018 12:24
Vanadiy2014 дибил

1  0
16.03.2018 12:29
гость

Просто моральный урод. можно было просто выгнать. Реализовал свои комплексы и садистские наклонности. Самоутвердился.

0  0
16.03.2018 12:32
- гость -

Ну все. Рабочему хана

0  0
16.03.2018 12:33
Вася

надеюсь коментирующие "душегуб" "перебор" на своей шкурке ощутят укусы бездомных собачек сбившихся в стаю, и поменяют свое оценочное суждение. Молодец мужик, одной бездомной тварью стало меньше.

0  0
16.03.2018 12:34
- гость -

Вот так вот, понюхаешь мандаринку на предмет испорченности, а тебе ножницы в спину воткнут. *пошел делать бронежилет*

0  0
16.03.2018 12:40
Отец Димитрий

Вася, если ты сдохнешь, что одной тварью станет меньше.

1  0
16.03.2018 12:43
- гость -

Давайте теперь всех бездомных собак убивать, раз такое дело, вот только плодами не удивляйтесь потом, собаки закончатся-люди начнутся. Не их вина, что они стали бездомными, озлобленными.

0  0
16.03.2018 12:43
гость

Твари, ...

0  0
16.03.2018 12:43
- гость -

6.03.2018 12:20
- гость -
Разнорабочий молодец.
Возмущенному посетителю - дай бог встретиться со стаей бездомных собак.
------------------
Разнорабочий - дегенерат. На него напала эта собака или что? Нельзя беспричинно убивать. Ему потом человек какой может не понравиться, он человека ножницами пырнёт. Начинают-то всегда с малого, с животных.

0  0
16.03.2018 12:43
Мнение

Мразь

0  0
16.03.2018 12:43
BLATNOI

Отдайте мне этого УРОДА . ОТРЕЖУ ЕМУ ЯЙЦА И ЖРАТЬ ЗАСТАВЛЮ. ПОТОМ ГРОХНУ

1  0
16.03.2018 12:44
Vanadiy2014

16.03.2018 12:29
гость

Просто моральный урод. можно было просто выгнать. Реализовал свои комплексы и садистские наклонности. Самоутвердился.

Он сделал доброе дело. Собака не наплодила потомства, это потомство "милосердные" не откормили, оно не сбилось в стаю и не покусало детей. Мужик спас чьих-то детей от смерти и увечий. Я однажды сделал так же, только не в магазине, ночью и электричеством. Я молодец.

0  0
16.03.2018 12:47
Митенька ржевский

Не путайте одну-единственную мелкую испуганную собачонку со стаей.
Убивший её- моральный урод. И есть вопрос к службе персонала МРа- вы берёте на работу людей совсем уже без проверок, всех, лишь бы бесплатно работал?

0  0
16.03.2018 12:47
- гость -

надеюсь коментирующие "душегуб" "перебор" на своей шкурке ощутят укусы бездомных собачек сбившихся в стаю, и поменяют свое оценочное суждение. Молодец мужик, одной бездомной тварью стало меньше.
------------------
Эта собака на кого-то напала? Она могла просто потеряться, еще не одичать, раз увязалась за людьми. Опасны одичавшие бездомные собаки, а не маленькие пудели, которые потеряли своего хозяина и еще не разучились доверять людям.

0  0
16.03.2018 12:48
- гость -


16.03.2018 12:34
- гость -
ты собака?

0  0
16.03.2018 12:49
- гость -

6.03.2018 12:44
Vanadiy2014
Он сделал доброе дело. Собака не наплодила потомства, это потомство "милосердные" не откормили, оно не сбилось в стаю и не покусало детей. Мужик спас чьих-то детей от смерти и увечий. Я однажды сделал так же, только не в магазине, ночью и электричеством. Я молодец.
----------------------
Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.

0  0
16.03.2018 12:50
- гость -

Картошку понюхает... Ну и выродок.
Ракшин в ваших магазинах полная антисанитария, фрукты и овощи поражены плесневыми грибками, в Центре города, конкретно на Соцпроспекте всю зиму грязной тряпкой грязь ровномерным слоем размазывали, чтоб не контрастировала. Куда смотрят контролеры?

0  0
16.03.2018 12:55
Vanadiy2014

16.03.2018 12:49
- гость -

Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.

Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.

0  0
16.03.2018 12:59
- гость -

16.03.2018 12:55
Vanadiy2014 Вот именно такие тихие и культурные мрази творят все зло. А с виду грамотный и приличный человек...

0  0
16.03.2018 13:00
- гость -

16.03.2018 12:55
Vanadiy2014

Двуличный меркантильный сук?

0  0
16.03.2018 13:01
BLATNOI

16.03.2018 12:55
Vanadiy2014 РОТ ЗАКРОЙ

0  0
16.03.2018 13:02
- гость -

6.03.2018 12:55
Vanadiy2014

Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.

Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.
--------------------
Душегуб, владеющий этикетом еще более опасен. И ты даже не понимаешь, почему такие как ты портят генофонд. Ты одобряешь беспричинное убийство, признаешься, что и сам убивал, даже называешь себя молодцом за это. И после этого считаешь себя нормальным человеком? Это ужасно, что подобные тебе ходят среди нас.

0  0
16.03.2018 13:05
Геноцид Эклеров

16.03.2018 12:33
Вася

Вася, у вас смещены все понятия. одна собака и стая. магазин, как общественное место, и улица.
вам бы, Вася, книжек почитать. начните с Мурзилки. затем более сложные произведения типа Незнайки.

ЗЫ про Вонядия и его "перлы" даже комментировать не буду. всем всё и так очевидно. жаль людей, что вынуждены его в обычной жизни ежедневно видеть.

0  0
16.03.2018 13:05
- гость -

не все подобные "разнорабочие" так сказать отсеиваются на подступах к нашей стране, некоторые вот на работу потом устраиваются

0  0
16.03.2018 13:08
- гость -

ножницы это плохо
он что, не в курсе как блоховозов на радугу отправлять?

1  0
16.03.2018 13:08
Vadim381zv

BLATNOI, грохать не надо, пусть без яиц ходит тварь

0  0
16.03.2018 13:08
- гость -

Предлагаю зоолюбителям открыть на свои деньги приюты за городом, ездить и собирать бездомных животных.А то как любить и плакаться в соцсетях, так все, а потом этот же любитель собачек засудит магазин за то, что там бездомная шавка бегала, а другая стая покрупнее детей покусает. Нахватались с запада ханжеских обычаев защищать "права животных" в ущерб правам людей. Вот лично я и мои дети имеют право ходить по улицам не опасаясь бездомных собак и не нюхать в подъездах вонь от бездомных кошек. И буду поддерживать тех, кто освобождает от них город.

1  0
16.03.2018 13:15
Vanadiy2014

16.03.2018 13:08
- гость -

Плюсую.
Обычно эти зоофилы раскармливают бездомных собак, тем самым размножают и не берут на себя никакой ответственности. Собаки у них никогда не виноваты. Загрызли ребёнка? Так он их спровоцировал. Нет, что б обойти место их обитания, а он взял, прошёл мимо, да ещё и испугался. Они же просто поиграться, но раз испугался, сам виноват, поэтому милые собачки его и загрызли.

0  0
16.03.2018 13:17
- гость -

Предлагаю зоолюбителям открыть на свои деньги приюты за городом, ездить и собирать бездомных животных
---
тут вообще не о том речь. совершенно немотивированное убийство, пусть и животного
прогнать собаку из магазина несложно

0  0
16.03.2018 13:18
Ghost

16.03.2018 12:55
Vanadiy2014

Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.

Да ну)) это тебе кажется, какой ты на.... приличный , звони в больничку пусть тебя подлечут)))

0  0
16.03.2018 13:18
Ну то есть на выбор ?

16.03.2018 13:08
- гость - Или вооружиться ножницами и протыкать шариков по городу. Мест потом на Луговой не хватит. А так тебе одному коечка всего то.

0  0
16.03.2018 13:19
Деревня

Теперь прямо не хочется и противно заходить в Мария—Ра!

0  0
16.03.2018 13:23
- гость -

опять разнились зоофилы, если вы любите своих кошечек и собачек это не значит, что все вокруг вас должны их тоже любить!

1  0
16.03.2018 13:24
- гость -

Деревня,
в новосибирскую марию ра. распоясались они там
в Барнауле такого не случалось вроде

0  0
16.03.2018 13:25
- гость -

Шизофрения какая то в комментариях.
Проецировать избавление общества от опасности на убийство человека в последствии? Вы бредите? Вы как великобритания, голословно обвиняете...
Это всего лишь животное. Оно несет опасность. Ее жизнь не имеет значения для общества, ее смерть очищает улицы, делает их безопаснее.
мне нравится аргумент собакоананистов: Собака не виновата, что она бездомна- И? Что дальше? Пусть бегает, пугает/кусает людей, детей? Пусть разносит заразу?
Да она не виновата. Но ее участь быть уничтоженной.

0  0
16.03.2018 13:25
Гость

Почитав комментарии, складывается ощущение, что каждого второго комментатора стаи бездомных собак грызли. Откуда такая жестокость, люди?

0  0
16.03.2018 13:26
- гость -

для меня зоофилы хуже геев

0  0
16.03.2018 13:28
Гость

Какая сеть - такие и рабочие.

0  0
16.03.2018 13:28
Дело не в этом

16.03.2018 13:23
- гость - Дело в том, что этот вертухай потенциальный мокрушник и при возникшей ситуации засадит ножницы в бабульку с пачкой масла в рукаве. Вас всех на учет и ванадиев и хренадиев. Что бы робот отсеивал айпишники, находить и в ежедневник переписывать . Так... на всякий случай.

0  0
16.03.2018 13:29
- гость -


16.03.2018 13:17
- гость -
А если чувак уже много раз эту собаку выгонял? Может это была очень тупая собака, и возвращалась постоянно. Вот если бы в новости ножницами зарезали цыганок, за которыми увязалась собаченка, вы бы и слова не сказали, защитнички..

0  0
16.03.2018 13:31
Vanadiy2014

16.03.2018 13:17
- гость -

прогнать собаку из магазина несложно

В магазине собаке не место, прогнать её. На улице собаке не место тоже. В квартире - тоже, ибо очевидно, что это жестокое обращение с животным. Вариантов мало - либо отправить собаку на радугу, либо.. терпеть собак на улицах, в магазинах, в больницах, везде.

0  0
16.03.2018 13:33
Гость

Значит, стаи бездомных собак/одинокая бездомная собака всех напрягают, а стаи бездомных алкашей и наркоманов - это нормально. На мой взгляд, куда безопаснее пройти мимо бездомной собаки, не трогая её, чем мимо такого ублюдка с пустыми стеклянными от пьянок или наркоты глазами. Хрен его знает, что у него на уме.

0  0
16.03.2018 13:37
- гость -

16.03.2018 13:33
Гость Ванадий тебе щас расскажет , что делать с алкашами. Именно это он прочитал в Mein Kampf. На ночь перечитывает с детского сада.

0  0
16.03.2018 13:37
- гость -


16.03.2018 13:33
Гость
Вы женщина?
А при чем здесь это? Опасно на войне, опасно на стройке, космонавтика опасна, чума звездец как опасна... но при чем это все в этой новости. Здесь обсуждают взаимоотношение человека и собаки.
зы. Если бы законодательство рф разрешало ножницами убивать наркоманов и алкошей - было бы очень приятно.

0  0
16.03.2018 13:38
Кот.Без сапог.

Давно говорю - ванадий садист с прогрессирующим фашистким шизоидным бредом. Таких в школе чморили обычно.Вот они и злые на весь мир.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:40
Какими скандалами запомнили дебаты кандидатов в президенты России 0
13:32
Уголовное дело главы алтайского Росприроднадзора внезапно "исчезло" из суда 2
13:23
Горожане сообщили о первых клещах в Барнауле 4
13:15
Мощная волна потепления до +14 градусов и шторм накроют Алтайский край 0
13:04
Светоотражатели на детской одежде могут стать обязательными 0
12:53
Жительница Барнаула попала в руки аферистов при оформлении ОСАГО через сеть 3
12:41
Потеплеет до +8 градусов: какая погода будет на Алтае в день выборов 0
12:32
Выборы идут: на Алтае проголосовали сотрудники высокогорных метеостанций 1
12:23
Площадь Сахарова в Барнауле начали подготавливать к "Крымскому" митингу 10
12:14
В новосибирском магазине "Мария-Ра" жестоко убили бездомную собаку 50
12:07
Золото, бриллианты: ограблен ювелирный магазин в Москве 1
11:52
ГИБДД Барнаула призывает водителей не мешать технике, очищающей наледь 0
11:40
Барнаульский детсад заплатит 55 тысяч рублей за травму пятилетней девочки 13
11:31
Тактильная плитка для слепых в Барнауле разрушилась после первой зимы 6
11:22
Обслуживание рейсов "Победы" из Барнаула в Москву обойдется в 1 млн рублей 3
11:14
Последний писк моды: в соцсетях набирает популярность пирсинг пальцев 12
11:05
Котенок леопарда подружился с овчаркой в зоопарке Владивостока 0
10:50
В "кольце" землетрясений: подземные толчки активизировались вокруг Алтая 1
10:41
Хоккейный "Алтай" проиграл "Ростову" и вылетел из плей-офф первенства ВХЛ 3
10:33
Главное — выбрать: власти Барнаула назвали сроки благоустройства территорий 4
10:21
Потери россиян при смене пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей 8
10:14
Минпромторг опубликовал список машин, облагаемых налогом на роскошь 21
10:05
ФАС возбудил дело против Google из-за рекламы онлайн-казино 3
09:51
Житель Славгорода украл телевизор у знакомой и сдал его в ломбард 1
09:32
Весенний привет: в Барнауле замечены первые бабочки 3
09:30
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Алтайском крае 0
09:25
Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри Меган Маркл 0
09:12
Закон об отмене ЕГЭ рассмотрят депутаты Госдумы 16 марта 15
09:05
Пригожин заявил, что откажется от "Макдоналдса" из-за новых санкций США 18
08:50
Египетскому картофелю "закрыли" вход в Россию 9
08:35
"Моя весна": прими участие в фотоконкурсе на Amic.ru 2
08:24
Более 10 человек тушили пожар в частном доме в Алтайском крае 0
08:15
Куда сходить на выходных и как отдохнуть в Барнауле 17 и 18 марта 0
08:04
Как выбрать "правильную" куртку для активного отдыха 7
07:50
Кто и куда может бесплатно сходить в день выборов в Алтайском крае 16
07:41
Когда благоустроят общественные территории, выбранные в Барнауле 18 марта 2
07:34
Как голосовать за благоустройство общественных территорий: инфографика 0
07:26
Дорожники не планируют устранять царапины на тротуарах в центре Барнаула 4
07:14
С максимальной пользой: как будут развлекать барнаульцев в день выборов 12
07:12
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
07:03
Дизайнерскую квартиру с соснами во дворе продают в Барнауле за 16,35 млн 9
06:54
Новые правила, санкции и "олимпийцы": эксперт о том, как пройдет ЕГЭ-2018 0
06:43
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 4
06:32
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
06:23
Спит как сурок: подборка милейших спящих животных 0
06:14
Уходим в плюс: весеннее тепло набирает силу в Алтайском крае 0
06:01
Петербургский дух и конструктивизм: фотопрогулка по Жилплощадке 0
05:41
Орешкин: инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США 6
04:48
Лавров пошутил о своем падении при подъеме на сцену 8
03:54
"Крым наш!": четыре года назад на полуострове прошел тот самый референдум 0
02:13
Банда бывших полицейских задержана в Москве 3
01:20
Российский ученый рассказал, как можно высыпаться с запасом на две недели 1
00:45
Томские ученые придумали новый метод анализа мозга после инсульта 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.