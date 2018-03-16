15 марта вечером в одном из новосибирских магазинов "Мария-Ра" по улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе города убили бездомную собаку, которая увязалась за посетителями в торговый зал. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия пишет портал "НГС.Новости". Смертельные увечья собаке нанёс сотрудник зала — разнорабочий.
По описаниям людей, собака была маленькая по размеру, похожая на пуделя. В магазине в это время находилось много людей — среди посетителей были и дети.
"Зашло два человека — по-моему, цыгане, за ними вот эта собачка увязалась. Она бездомная. За кем зашла — за тем и ходила по магазину. Я уже направилась к выходу из магазина, в дверях услышала очень громкий визг. Смотрю, по коридору бежит эта собака. Она падает возле двери и начинает дёргаться и визжать. Видать, удар был сильный — ей было очень больно. В итоге она падает и на наших глазах умирает. Потом смотрим — а под ней уже лужа крови.
Я возвращаюсь в зал, спрашиваю: кто убил собаку? Все пальцем на него показывают. Он такой: ну вот, что она тут ходит — вдруг картошку понюхает, что, потом её покупать будете? — Да, будем, и что теперь — убивать что ли? Он утверждал, что ударил её мешком с картошкой, но на мешок с картошкой это не похоже. Потом очевидцы говорили, что вроде он с ножницами в руках ходил", — рассказала свидетельница ЧП.
Позднее на место происшествия приезжали сотрудники полиции и вневедомственной охраны. "Охрана смотрела, вроде как, записи видеосъёмки из зала. Они говорят, что он бросил в неё ножницы. Ну, как нужно бросить в животное ножницы, чтобы оно погибло за считанные секунды? Потом он прятался в подсобке и не выходил. Полиция его допрашивала, объяснение с него взяли. Он ещё подписывать не хотел", — добавил очевидец произошедшего.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили случившееся: "Предварительно материалы собрали, процессуальное решение пока не принято".
Региональный директор новосибирского филиала торговой сети "Мария-Ра" Алексей Половников пообещал прокомментировать ситуацию позднее.
Комментарии
судить душегуба
Господи. Уроды. уроды.. У нас люди-то бесправны, а животные-то наши и вовсе... Просто не хочется жить
Разнорабочий молодец.
Возмущенному посетителю - дай бог встретиться со стаей бездомных собак.
Какая жалость бедная собачка
хоть и против бездомных животных. но это уже перебор.....
16.03.2018 12:24
Vanadiy2014 дибил
Просто моральный урод. можно было просто выгнать. Реализовал свои комплексы и садистские наклонности. Самоутвердился.
Ну все. Рабочему хана
надеюсь коментирующие "душегуб" "перебор" на своей шкурке ощутят укусы бездомных собачек сбившихся в стаю, и поменяют свое оценочное суждение. Молодец мужик, одной бездомной тварью стало меньше.
Вот так вот, понюхаешь мандаринку на предмет испорченности, а тебе ножницы в спину воткнут. *пошел делать бронежилет*
Вася, если ты сдохнешь, что одной тварью станет меньше.
Давайте теперь всех бездомных собак убивать, раз такое дело, вот только плодами не удивляйтесь потом, собаки закончатся-люди начнутся. Не их вина, что они стали бездомными, озлобленными.
Твари, ...
6.03.2018 12:20
- гость -
Разнорабочий молодец.
Возмущенному посетителю - дай бог встретиться со стаей бездомных собак.
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Разнорабочий - дегенерат. На него напала эта собака или что? Нельзя беспричинно убивать. Ему потом человек какой может не понравиться, он человека ножницами пырнёт. Начинают-то всегда с малого, с животных.
Мразь
Отдайте мне этого УРОДА . ОТРЕЖУ ЕМУ ЯЙЦА И ЖРАТЬ ЗАСТАВЛЮ. ПОТОМ ГРОХНУ
16.03.2018 12:29
гость
Просто моральный урод. можно было просто выгнать. Реализовал свои комплексы и садистские наклонности. Самоутвердился.
Он сделал доброе дело. Собака не наплодила потомства, это потомство "милосердные" не откормили, оно не сбилось в стаю и не покусало детей. Мужик спас чьих-то детей от смерти и увечий. Я однажды сделал так же, только не в магазине, ночью и электричеством. Я молодец.
Не путайте одну-единственную мелкую испуганную собачонку со стаей.
Убивший её- моральный урод. И есть вопрос к службе персонала МРа- вы берёте на работу людей совсем уже без проверок, всех, лишь бы бесплатно работал?
надеюсь коментирующие "душегуб" "перебор" на своей шкурке ощутят укусы бездомных собачек сбившихся в стаю, и поменяют свое оценочное суждение. Молодец мужик, одной бездомной тварью стало меньше.
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Эта собака на кого-то напала? Она могла просто потеряться, еще не одичать, раз увязалась за людьми. Опасны одичавшие бездомные собаки, а не маленькие пудели, которые потеряли своего хозяина и еще не разучились доверять людям.
16.03.2018 12:34
- гость -
ты собака?
6.03.2018 12:44
Vanadiy2014
Он сделал доброе дело. Собака не наплодила потомства, это потомство "милосердные" не откормили, оно не сбилось в стаю и не покусало детей. Мужик спас чьих-то детей от смерти и увечий. Я однажды сделал так же, только не в магазине, ночью и электричеством. Я молодец.
----------------------
Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.
Картошку понюхает... Ну и выродок.
Ракшин в ваших магазинах полная антисанитария, фрукты и овощи поражены плесневыми грибками, в Центре города, конкретно на Соцпроспекте всю зиму грязной тряпкой грязь ровномерным слоем размазывали, чтоб не контрастировала. Куда смотрят контролеры?
16.03.2018 12:49
- гость -
Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.
Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.
16.03.2018 12:55
Vanadiy2014 Вот именно такие тихие и культурные мрази творят все зло. А с виду грамотный и приличный человек...
16.03.2018 12:55
Vanadiy2014
Двуличный меркантильный сук?
16.03.2018 12:55
Vanadiy2014 РОТ ЗАКРОЙ
6.03.2018 12:55
Vanadiy2014
Я надеюсь, ты на расплодился. От тебя потомство может быть только дефективным - душегубы, маньяки, уголовники. А это куда опаснее бездомных собак.
Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.
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Душегуб, владеющий этикетом еще более опасен. И ты даже не понимаешь, почему такие как ты портят генофонд. Ты одобряешь беспричинное убийство, признаешься, что и сам убивал, даже называешь себя молодцом за это. И после этого считаешь себя нормальным человеком? Это ужасно, что подобные тебе ходят среди нас.
16.03.2018 12:33
Вася
Вася, у вас смещены все понятия. одна собака и стая. магазин, как общественное место, и улица.
вам бы, Вася, книжек почитать. начните с Мурзилки. затем более сложные произведения типа Незнайки.
ЗЫ про Вонядия и его "перлы" даже комментировать не буду. всем всё и так очевидно. жаль людей, что вынуждены его в обычной жизни ежедневно видеть.
не все подобные "разнорабочие" так сказать отсеиваются на подступах к нашей стране, некоторые вот на работу потом устраиваются
ножницы это плохо
он что, не в курсе как блоховозов на радугу отправлять?
BLATNOI, грохать не надо, пусть без яиц ходит тварь
Предлагаю зоолюбителям открыть на свои деньги приюты за городом, ездить и собирать бездомных животных.А то как любить и плакаться в соцсетях, так все, а потом этот же любитель собачек засудит магазин за то, что там бездомная шавка бегала, а другая стая покрупнее детей покусает. Нахватались с запада ханжеских обычаев защищать "права животных" в ущерб правам людей. Вот лично я и мои дети имеют право ходить по улицам не опасаясь бездомных собак и не нюхать в подъездах вонь от бездомных кошек. И буду поддерживать тех, кто освобождает от них город.
16.03.2018 13:08
- гость -
Плюсую.
Обычно эти зоофилы раскармливают бездомных собак, тем самым размножают и не берут на себя никакой ответственности. Собаки у них никогда не виноваты. Загрызли ребёнка? Так он их спровоцировал. Нет, что б обойти место их обитания, а он взял, прошёл мимо, да ещё и испугался. Они же просто поиграться, но раз испугался, сам виноват, поэтому милые собачки его и загрызли.
Предлагаю зоолюбителям открыть на свои деньги приюты за городом, ездить и собирать бездомных животных
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тут вообще не о том речь. совершенно немотивированное убийство, пусть и животного
прогнать собаку из магазина несложно
16.03.2018 12:55
Vanadiy2014
Я приличный человек, культурный, владею этикетом. Было бы прекрасно, если бы все были такими же.
Да ну)) это тебе кажется, какой ты на.... приличный , звони в больничку пусть тебя подлечут)))
16.03.2018 13:08
- гость - Или вооружиться ножницами и протыкать шариков по городу. Мест потом на Луговой не хватит. А так тебе одному коечка всего то.
Теперь прямо не хочется и противно заходить в Мария—Ра!
опять разнились зоофилы, если вы любите своих кошечек и собачек это не значит, что все вокруг вас должны их тоже любить!
Деревня,
в новосибирскую марию ра. распоясались они там
в Барнауле такого не случалось вроде
Шизофрения какая то в комментариях.
Проецировать избавление общества от опасности на убийство человека в последствии? Вы бредите? Вы как великобритания, голословно обвиняете...
Это всего лишь животное. Оно несет опасность. Ее жизнь не имеет значения для общества, ее смерть очищает улицы, делает их безопаснее.
мне нравится аргумент собакоананистов: Собака не виновата, что она бездомна- И? Что дальше? Пусть бегает, пугает/кусает людей, детей? Пусть разносит заразу?
Да она не виновата. Но ее участь быть уничтоженной.
Почитав комментарии, складывается ощущение, что каждого второго комментатора стаи бездомных собак грызли. Откуда такая жестокость, люди?
для меня зоофилы хуже геев
Какая сеть - такие и рабочие.
16.03.2018 13:23
- гость - Дело в том, что этот вертухай потенциальный мокрушник и при возникшей ситуации засадит ножницы в бабульку с пачкой масла в рукаве. Вас всех на учет и ванадиев и хренадиев. Что бы робот отсеивал айпишники, находить и в ежедневник переписывать . Так... на всякий случай.
16.03.2018 13:17
- гость -
А если чувак уже много раз эту собаку выгонял? Может это была очень тупая собака, и возвращалась постоянно. Вот если бы в новости ножницами зарезали цыганок, за которыми увязалась собаченка, вы бы и слова не сказали, защитнички..
16.03.2018 13:17
- гость -
прогнать собаку из магазина несложно
В магазине собаке не место, прогнать её. На улице собаке не место тоже. В квартире - тоже, ибо очевидно, что это жестокое обращение с животным. Вариантов мало - либо отправить собаку на радугу, либо.. терпеть собак на улицах, в магазинах, в больницах, везде.
Значит, стаи бездомных собак/одинокая бездомная собака всех напрягают, а стаи бездомных алкашей и наркоманов - это нормально. На мой взгляд, куда безопаснее пройти мимо бездомной собаки, не трогая её, чем мимо такого ублюдка с пустыми стеклянными от пьянок или наркоты глазами. Хрен его знает, что у него на уме.
16.03.2018 13:33
Гость Ванадий тебе щас расскажет , что делать с алкашами. Именно это он прочитал в Mein Kampf. На ночь перечитывает с детского сада.
16.03.2018 13:33
Гость
Вы женщина?
А при чем здесь это? Опасно на войне, опасно на стройке, космонавтика опасна, чума звездец как опасна... но при чем это все в этой новости. Здесь обсуждают взаимоотношение человека и собаки.
зы. Если бы законодательство рф разрешало ножницами убивать наркоманов и алкошей - было бы очень приятно.
Давно говорю - ванадий садист с прогрессирующим фашистким шизоидным бредом. Таких в школе чморили обычно.Вот они и злые на весь мир.