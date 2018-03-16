Соцсети буквально взорвало сообщение о собаке, убитой накануне в новосибирском магазине сети "Мария-Ра". Пока руководство компании никак не прокомментировало инцидент, хотя сразу несколько вопросов на эту тему были напрямую заданы администратору группы "ВКонтакте".
Однако ответов пока так и не последовало, а часть постов гневного содержания в официальном паблике и вовсе были удалены. Большинство комментаторов возмущены жестокостью в отношении животного, также люди пытаются выяснить, чей все-таки это был пес и как он попал в магазин. Известно, что из помещения собаку пытались несколько раз вывести на улицу, но она почему-то не уходила.
Как удалось выяснить, на самом деле убитая собака оказалась вовсе не безродной — им был карликовый пудель. Мужчина, который расправился с животным, по информации тех, кто присутствовал в момент ЧП в магазине, "разноробочий, нерусской национальности". При этом несмотря на то, что прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол и взяли объяснения, тем не менее, свидетели происшествия указывали на безразличие к произошедшему правоохранителей. В этой связи новосибирцы опасаются, что "изверг наказание вряд ли понесет, он даже не был задержан сотрудниками полиции".
Более того, бесцеремонное обращение со стороны сотрудников магазина "Мария-Ра" продолжилось и после всего случившегося. Они пытались выгнать свидетелей на улицу с коробкой, в которой лежал труп собаки. При этом хозяина собаки установить так и не удалось.
В качестве ответной меры большинство пользователей предложили устроить бойкот магазинам алтайской сети, тем самым лишив их выручки. Кроме того, люди настаивают на том, что эта история должна получить максимальную огласку во всех населенных пунктах, где присутствует алтайский ритейлер.
Комментарии
В качестве ответной меры большинство пользователей предложили устроить бойкот магазинам алтайской сети, тем самым лишив их выручки. Кроме того, люди настаивают на том, что эта история должна получить максимальную огласку во всех населенных пунктах, где присутствует алтайский ритейлер
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амик вы на кого работаете? вот только честно
давно уже не хожу в эту помойку
Попомните мои слова- скоро Машонке кердык будет... то человек умер полдня в магазине лежал, то вот собаку ни за что убили... ну а про раскатанных на Змеиногорском бабушек уже все позабыли?
Рассмешили на сколько? до конца рабочего дня? на большее не хватит. У большинства людей нет активной гражданской позиции...
а почему только мария-ра бойкот? надо всему бизнесу Ракшина бойкот объявлять
ну да можно и не сходить туда сегодня
https://www.change.org/p/прокуратура-г-новосибирска-наказать-живодера-убившего-собаку-в-мария-ра-г-новосибирск
Оставляем голоса, товарищи
на сколько? до конца рабочего дня? на большее не хватит а им много и не нужно.. сегодня пятница.. много потеряют
16.03.2018 15:03
- гость -
плюсану вам
А причем тут торговая сеть, если собаку убил новосибирец? И на работу его нанимали кадровики магазина, которые также являются жителями Нска. Странная логика у народа: собаку убил житель Новосибирска, которого принял на работу житель Новосибирска, а виноват Ракшин и его бизнес....
Причём здесь торговая сеть "Мария-Ра"? Собаку убил конкретный человек, его и надо судить. Возможно, проверить тех, кто принял его на работу.
Но из-за одного урoда все магазины байкотировать - как-то нелогично. Это как браковать всю школу из-за одного двоечника или весь народ из-за отдельных преступников.