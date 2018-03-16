Депутат парламента Алтайского края, секретарь Бюро реготделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев лично оценил открытый 13 марта в Барнауле детский технопарк "Кванториум-22". Эту идею он назвал правильной и нужной, а сам технопарк — будущим локомотивом инновационного развития края.

"Я имел возможность ознакомиться с педагогическими технологиями, которые предполагается реализовывать на базе технопарка. Как ученый, занимающийся теоретическими вопросами образования, могу подтвердить их эффективность. Они направлены в первую очередь на формирование креативного, критического, продуктового и командного мышления. Это позволит воспитанникам технопарка стать людьми, эффективно справляющимися с любой научно-технической задачей", — прокомментировал депутат.

Проект для детей и подростков создан как часть системы современных высокотехнологичных площадок интеллектуального развития.

"Технопарк позволяет решить целый ряд важных задач – обеспечивает подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, занимается научно-техническим просвещением, играет роль социального лифта для молодежи", — добавил Владислав Вакаев.

Он подчеркнул, что у истоков идеи создания технопарков стоит землячка Марина Ракова. Сейчас она возглавляет федеральный оператор сети детских технопарков "Кванториум".

Что еще важно, сказал Вакаев, так это что работать "Кванториум22" будет не только для юных барнаульцев. Рядом с технопарком расположено одно из лучших учебных заведений региона – Алтайский краевой педагогический лицей-интернат, в котором учатся дети со всего края. А на каникулах смогут участники профильных смен, мастер-классов технопарка со всего региона.

"Другой вопрос, насколько будет реализован колоссальный потенциал технопарка. Для этого здесь нужно сделать очень много – построить коллектив единомышленников, наладить отношения с вузами, научно-исследовательскими институтами, предпринимательским сообществом. Посмотрим, как это удастся сделать. Учитывая стратегическую значимость проекта, следить за этим нужно очень внимательно", — подытожил Владислав Вакаев.