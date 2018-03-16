Синоптики передают сильное похолодание в столичном регионе на ближайшие выходные, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По данным синоптиков, ночью температура опустится до -17... -22, днем -5... -10. Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Тишковец подчеркивает, что это феноменальное похолодание.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае в ближайшие дни заметно потеплеет. В выходные ожидается до +8 градусов. В начале следующей неделе придет волна тепла с осадками и сильным ветром. Вместе с этим произойдет повышение температурного фона — днем в регионе будет +3...+8 градусов, а в предгорьях воздух прогреется до +9...+14 градусов.