Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы отдела дознания МО МВД России "Петропавловский", которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве полагают, что в мае 2014 года на территории Быстроистокского района Алтайского края из-за повышения уровня воды в реках произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов в селах Быстрый Исток и Усть-Ануй. В регионе было введен режим чрезвычайной ситуации. Жильцы с подтопленных территорий имели право на получение денежной помощи.

Сотрудница МВД фактически проживала в другом населенном пункте. Однако она с помощью обмана решила получить выплату. Женщина представила документы на право получение выплат и незаконно получила единовременную материальную и финансовую помощь. Ущерб от ее действий составил 220 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю, в случае, если вина сотрудника полиции подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.