Фото: vk.com/barneos22
Строящееся предприятие загорелось в Павловске днем в пятницу, 16 марта, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о ЧП появилась в паблике Barnaul 22. "В Павловске серьезный пожар, предположительно горит новый дерево-перерабатывающий завод", — отметил автор заметки.
В региональном главке МЧС сообщили, что пожар произошел на строящемся предприятии. По предварительной информации, на объекте загорелся утеплитель.
"Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет", — отметил представитель экстренного ведомства.
В пресс-службе "Алтайлеса" подтвердили Amic.ru, что действительно произошло возгорание. Сейчас работники компании находятся на месте и в ближайшее время обещали дать развернутый комментарий по ЧП.
Отметим, что лесная холдинговая компания "Алтайлес" возводит в Павловске масштабный деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Общая стоимость проекта превышает 6 миллиардов рублей. Здесь будут производить MDF- и HDF-плиты. Новым продуктом компания намерена потеснить на рынке Сибири европейских и китайских производителей.
Комментарии
строят из Г.. Недавно столкнулся с тем, что не смог найти эл.кабель произведеный по ГОСТ. Именно произведенный по ГОСТ а не по ТУ соответ. ГОСТу