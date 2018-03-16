Начата работа над новой редакцией майских указов 2012 года с учетом текущих задач, сообщает LIFE.

Как отмечается, уже вышли поручения правительству и администрации президента. Вскоре начнется подготовка конкретных указов по направлениям и отраслям.

Напомним, подписанные президентом России 7 мая 2012 года указы были призваны решить широкий круг проблем в социальной сфере, здравоохранении, государственной экономической политике. Так называемые майские указы были призваны решить амбициозные задачи в стране.