Изменения методики кадастровой оценки жилья обсудят в Совфеде

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что новые поправки должны установить государственное регулирование и контроль за кадастровой оценкой жилья, чтобы избежать ситуаций, когда кадастровая цена превышает рыночную стоимость жилья, пишет "Парламентская газета".

"Проведем в апреле расширенное заседание по теме кадастровой оценки силами двух комитетов Совета Федерации — по бюджету и по экономической политике", — сообщил Рябухин.

Он подчеркнул, что поправками необходимо устранить главный перекос, из-за которого сегодня суды "завалены исками от граждан" — когда кадастровая цена объектов недвижимости, согласно которой начисляется кадастровый налог, назначается оценщиками выше даже рыночной цены.

"А в некоторых случаях превышение идет в несколько раз! Это абсурд. Мы считаем, что нельзя отдавать на аутсорсинг функцию кадастровой оценки — она должна производиться обязательно при государственном регулировании, сопровождении и контроле", — подчеркнул Рябухин.

Он заверил, что законодатели будут оказывать всяческое содействие правительству в выработке необходимых законодательных решений, а также осуществлять обязательный парламентский контроль.