В отношении одного из тренеров фитнес-клуба в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по части 4 пункту "б" статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), пишет портал Е1.RU. История произошла 18 ноября 2017 года.

У Андрея (имя изменено) был перерыв. Он сел на диванчик в коридоре, чтобы заполнить журнал учета персональных тренировок. К нему подсела 7-летняя девочка. Ребенка на занятие в школу юных моделей, которая работала на арендованной площадке клуба, привела мама, однако девочка ушла с занятий.

Через 20 минут Андрей отправился на тренировку, а девочка и вовсе заснула. Потом за ребенком пришла мама и забрала ее.

Через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъяренный отчим девочки и заявил, что та сказала, будто какой-то дядя трогал ее, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

Андрей в этот момент был в клубе. Он поинтересовался, из-за чего шум, но даже не понял, что речь идет о нем. После работы он поехал домой к жене и 7-летнему сыну. Но через несколько часов его вызвали в клуб, откуда его забрали полицейские. Оказалось, что мать девочки написала заявление.

Примечательно, что напротив дивана висела камера наблюдения, о которой знали все сотрудники клуба, в том числе Андрей, который работал там 2 года. На записи видно, как тренер спокойно сидит и заполняет журнал. На девочку, которая села рядом, он даже не обращает внимания. Все это время в клубе многолюдно: в коридоре ходят люди, с некоторыми из них Андрей здоровается за руку, в кабинете напротив сидят два менеджера по продажам, сбоку на ресепшене — администратор, на соседнем диване сидит женщина, которая ждет своего ребенка из школы моделей.

Однако следователи, посмотрев это видео, разглядели действия сексуального характера. Следствие считает, что, раз Андрей сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребенке. Об этом, по мнению следствия, свидетельствует и колебания журнала в руках Андрея. Якобы именно им тренер прикрывал свои действия от сидящих напротив него менеджеров и проходящих мимо людей.

Следователям также не понравилось то, как Андрей, перед тем как уйти, взял мобильный телефон, лежащий на спинке дивана. В СК уверены, что тренер так взял телефон, потому что в этот момент зажимает в руке сперму.

По словам адвоката Андрея, после того, как в полицию поступило заявление, следователи с ходу возбудили уголовное дело: "Хотя перед возбуждением уголовного дела нужно было для начала провести качественную доследственную проверку. Поэтому о каком-то справедливом решении речи не идет".

Сейчас Андрею грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Он уже четыре месяца сидит в СИЗО, ждет окончания расследования и суда.

"Мы провели эксперимент уже в закрытом клубе и попытались мастурбировать морковкой, приняв ту позу, в которой сидел Андрей. Оказалось, что в таком положении это физически невозможно сделать. Да и спрятать морковку за журналом тоже не получилось", — рассказал адвокат Шестопалов

Андрей свою вину отрицает. Он просил проверить его на полиграфе, но следствие не видит в этом необходимости и отказало.