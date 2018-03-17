Лобовое столкновение автомобилей, предположительно, КамАЗа и ЗИЛа произошло вечером в пятницу, 16 марта, около села Полковникова Косихинского района Алтайского края.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22, грузовики столкнулись "лоб в лоб". Есть не подтвержденная информация, что один из них ехал без фар. Как сообщают свидетели происшествия, обошлось без жертв.

Также очевидцы сообщают, что участником аварии стала и третья машина. Сейчас семья водителя КамАЗа ищет свидетелей аварии. После ДТП на трассе образовалась огромная пробка.