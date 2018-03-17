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Барнаульцам предлагают посмотреть выставку мистических портретов

, ИА "Амител"
Выставку можно будет увидеть в барнаульском музее "Город"

Фото: ap22.ru

Неформальная хоррор-выставка мистических портретов откроется с 20 марта впервые в барнаульском музее "Город". Об этом пишет газета "Алтайская правда".

Называется выставка "Призрачные воспоминания". Ее работа продлится до 22 апреля. В экспозицию вошли 39 работ. Жители краевой столицы смогут увидеть единственную в России частную коллекцию меняющихся портретов фотохудожника Эдварда Аллена. Портреты, представленные на выставке, созданы вручную, в технике стерео-варио на основе оригинальных снимков викторианской эпохи.

Барнаульцам предлагают посмотреть, как под разным углом зрения меняется облик человека. Последние десять лет работы этого фотохудожника пугают людей по всему миру. Стоимость билетов для школьников и пенсионеров составит 150 рублей. Для  студентов и взрослых 200 рублей. Подчеркнем, что выставка со знаком 12+.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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