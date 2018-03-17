Житель Барнаула попал в руки аферистов, выставив в интернет объявление о продаже земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчине позвонил неизвестный и предложил обмен участка на автомобиль, но сообщил, что для доставки машины нужны деньги. Продавец земельного участка согласился на эти условия и перевел на банковскую карту злоумышленника деньги. После этого телефон покупателя оказался выключенным. Сумма причиненного ущерба составила 8500 рублей.

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.